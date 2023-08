Kepa-Ersatz: Chelsea zahlt 16 Millionen für Keeper, den kaum jemand kennt

Kepa Arrizabalaga (28) verabschiedete sich Mitte August per Leihe zu Real Madrid. Beim FC Chelsea plant man offenbar nicht mit einer Rückkehr des Spaniers, für dessen Nachfolge nimmt man viel Geld in die Hand.

Der FC Chelsea befindet sich weiter im Kaufrausch. Nach Investitionen in den vergangenen Transferperioden in Höhe von einer Milliarde Euro pumpen die Blues weiter Geld in den Markt.

FC Chelsea vor Verpflichtung von Djordje Petrovic

Zuletzt kamen die beiden zentralen Mittelfeldspieler Moises Caicedo (21, für bis zu 133 Millionen Euro von Brighton) und Romeo Lavia (19, für bis 68 Millionen Euro von Southampton) neu in die Mannschaft von Mauricio Pochettino. In Kürze begrüßt der argentinische Trainer wohl einen weiteren Neuzugang. Sein Name: Djordje Petrovic.

New England Revolution erhält 16 Millionen Euro Ablöse

Der 23-jährige serbische Keeper kommt nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano an die Stamford Bridge. 16 Millionen Euro Ablöse mache Chelsea für Petrovic, den bis dato wohl die wenigsten Fußballfans in Europa kennen, locker. Mit Petrovis Noch-Arbeitgeber New England Revolution habe sich Chelsea mündlich bereits geeinigt.