20 Millionen: Joao Felix vor erneuter Chelsea-Leihe

Joao Felix geht seit dem vergangenen Januar seinem Dienst als Fußballer auf Leihbasis im Trikot des FC Chelsea nach. Ab dem 1. Juli 2023 steht er eigentlich wieder bei Atletico Madrid unter Vertrag. Der Portugiese will aber offenbar nicht zurück in die spanische Hauptstadt.

Wie die englische Tageszeitung The Sun berichtet, hat der Nationalspieler seine Pläne verworfen, in der nächsten Saison unbedingt für einen Verein aufzulaufen, der in der Champions League vertreten ist.

Bei den Rojiblancos könnte Joao Felix mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen. Der Klub aus der spanischen Hauptstadt hat sieben Spieltage vor dem Saisonende 13 Punkte Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz der Primera Division.

Chelsea hingegen muss in der neuen Spielzeit komplett ohne europäisches Geschäft auskommen. Die Blues belegen nur den 11. Rang der Premier League. Sechs Runden vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Europa-League-Platz 15 Zähler.