80 Millionen! Joao Felix plötzlich wieder heiß begehrt

Der FC Chelsea ist offenbar schon nach kurzer Zeit restlos von Joao Felix überzeugt. Cadena SER berichtet, dass die Blues planen, im Sommer ein Angebot für den Kauf des 23-Jährigen bei seinem Stammklub Atletico Madrid einzureichen.

Weiter heißt es, dass die Colchoneros von einem Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro überzeugt wären. In Spaniens Landeshauptstadt ist Felix vertraglich noch langfristig bis 2027 verankert. Seine Zukunft dort hängt vor allem an Trainer Diego Simeone, mit dem er nie wirklich warm wurde.

"Mir haben die dreieinhalb Jahre dort sehr gut gefallen. Es gab gute Momente und weniger gute", sagte Felix vor Kurzem. "Wir werden erst im Sommer erfahren, ob dieses Kapitel vorbei ist. Aber ich bereue es nicht, bei Atleti unterschrieben zu haben."