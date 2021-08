Chelsea : 80 Millionen oder nichts! Thomas Tuchel und Co. bekommen klare Ansage

Der FC Chelsea muss tief in seine Tasche greifen, wenn Innenverteidiger Jules Kounde (22) vom FC Sevilla noch im Laufe des Deadline Day der Sommer-Transferperiode an die Stamford Bridge wechseln soll.

"Das erste und einzige formelle Angebot kam am vergangenen Mittwoch gegen fünf Uhr nachmittags mit einem Betrag, der unseren Wünschen nicht entsprach und unter der Bedingung, dass Chelsea einen Spieler verkauft (Kurt Zouma, Anm. d. Red.)", erklärt Sportdirektor Monchi laut Marca.

Die Blues baggern bereits seit Wochen an dem französischen Nationalverteidiger. Kounde gilt als Wunschspieler von Erfolgscoach Thomas Tuchel für die defensive Zentrale. Bisher hat aber keine Offerte die andalusischen Macher überzeugt.

Kurt Zouma ist mittlerweile Geschichte bei Chelsea. Der Franzose wurde am Samstag an West Ham United verkauft (35 Millionen Euro Ablöse). Kounde ist weiterhin in Sevilla angestellt, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.