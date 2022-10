Albtraum-Szenario! Riesen-Enttäuschung bei N'Golo Kante

Die Blues gaben jetzt ein Update zu Kantes Verletzung: "N'Golo Kante wurde wegen seiner Oberschenkelverletzung operiert. Der Mittelfeldspieler besuchte einen Spezialisten der medizinischen Abteilung des Vereins, um die Möglichkeiten für seinen Rehabilitationsansatz zu erkunden." Eine OP bot schließlich den besten Heilungsprozess.

"Nach einer erfolgreichen Operation wird N'Golo nun voraussichtlich vier Monate pausieren", hieß es von der Vereinsseite weiter. Mit dieser Genesungszeit vor der Brust, steht für den Defensivspieler fest, dass er an der im November startenden Weltmeisterschaft in Katar nicht teilnehmen kann.

Didier Dechamps verrät: N'Golo Kante sehr enttäuscht

Frankreichs Nationalcoach Didier Dechamps (54) bedauert diese Entwicklung zutiefst. "Es macht mich traurig, denn er ist sehr enttäuscht", erklärte der Trainer der Tricolore am Dienstag in Paris. "Er ist so ein liebenswerter Mann, der immer ein Lachen auf den Lippen hat und in jedem Team, in dem er gespielt hat, eine zentrale Rolle eingenommen hat."