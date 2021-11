Chelsea : Andriy Shevchenko will Ex-BVB-Star Christian Pulisic zum FC Genua holen

Am Sonntagnachmittag ist Andriy Shevchenko als neuer Trainer des FC Genau der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der ehemalige Weltklassestürmer hat vieles vor mit seinem neuen Klub. Christian Pulisic soll sein erstes Transferziel sein.

Andriy Shevchenko verfolgt mit dem FC Genau hehre Ziele – und das nicht nur in der Serie A, sondern auch auf dem Transfermarkt. Wie die ligurische Regionalzeitung Il Secolo XIX berichtet, hat Shevchenko in Christian Pulisic seinen ersten Wunschspieler für das kommende Transferfenster ausgemacht.

Bei der Verpflichtung des ehemalige BVB-Spielers ist aber wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken. Shevchenko sehe den Angreifer des FC Chelsea in jedem Fall als perfekte Option für sein 4-3-3-System, das der Ukrainer in Genua einspielen lassen möchte. Shevchenko will sich als Ex-Fußballer der Blues seine guten Kontakte nach London zunutze machen.