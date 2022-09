Arsen Zakharyan Nach geplatztem Chelsea-Deal: Barça und Real Madrid jagen Supertalent

Der Journalist Gianluca Di Marzio brachte in Erfahrung, dass Chelsea 15 Mio. Euro für Zakharyan und damit genau die festgeschriebene Ausstiegssumme bot. Alles schien perfekt. Dinamo Moskau informierte am Deadline Day dann überraschend über den gescheiterten Transfer, der aus technischen Gründen nicht über die Bühne ging.

"Unser Verein bleibt jedoch offen für Angebote, die zu Dinamo und dem Spieler passen würden", hieß es in einem Statement. Vorerst wird der offensive Mittelfeldspieler in Moskau bleiben, wo ihm in dieser Saison in acht Pflichtspielen drei Torbeteiligungen gelangen.