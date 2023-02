Thierry Henry schwärmt von Jose Mourinho - Rückkehr zu Chelsea?

In seiner 20-Jährigen Laufbahn hat Thierry Henry (45) mit Trainer-Legenden wie Arsene Wenger (73) und Pep Guardiola (52) zusammengearbeitet. Der Franzose wäre obendrein gerne für Jose Mourinho (60) aufgelaufen.

Henry hätte sich insbesondere auf die Zusammenstöße mit The Special One gefreut. "Weil ich mir gewünscht hätte, dass er mich manchmal verärgert hätte, weil er so war", erklärte der langjährige Stürmer des FC Arsenal bei CBS Sports.

In der Show überraschte der ehemalige Nationalspieler mit seiner Aussage, weil Mourinho als Defensivspezialist bekannt ist, unter dem ein offensiver Freigeist wie Henry wohl nicht zur Entfaltung gekommen wäre.

Selbst auf einen Star seines Kalibers hätte Mourinho keine Rücksicht genommen und genau das weiß Henry am aktuellen Coach der AS Roma zu schätzen. "Nein, er hatte keine Angst davor, einen Spieler zur Halbzeit abzusetzen. Es würde mich aufregen und manchmal brauchte ich das."