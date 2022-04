"Cristiano Ronaldo denkt, er ist Gott!" - Ex-Rivale attackiert CR7

Der Smartphone-Eklat um Cristiano Ronaldo sorgte am Wochenende für großen Aufruhr. Jose Enrique dürfte das in seiner Meinung über den Superstar bestätigt haben. Der ehemalige Profifußballer konnte CR7 ohnehin noch nie leiden.

Zweimal standen sich Cristiano Ronaldo und Jose Enrique in einem Pflichtspiel gegenüber. Als der Superstar zum ersten Mal bei Manchester United unter Vertrag stand und Jose Enrique noch für Newcastle United spielte, kreuzten sich die Wege der beiden Fußballer.

"Ich habe es schon immer gesagt: Ich mag ihn nicht. Er denkt, er ist Gott und kann tun, was er will", lässt Enrique auf Instagram seinen Gefühlen gegenüber seinem ehemaligen sportlichen Rivalen freien Lauf. "Das soll nicht heißen, dass er nicht einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs ist, aber als Person mag ich ihn nicht."