Aubameyang enthüllt: Dieser Ex-Kollege hatte den größten Einfluss auf meine Karriere

Pierre-Emerick Aubameyang spielte vier Jahre für den FC Arsenal. Knapp zehn Monate nach seinem Abschied aus dem Emirates Stadium trifft der Gabuner nun auf seine Ex Kollegen. Im Vorfeld enthüllt Aubameyang seinen einflussreichsten ehemaligen Mitspieler.

Vor seiner Arsenal-Zeit stand Aubameyang bei Borussia Dortmund und AS Saint-Etienne als Profi unter Vertrag. Als Jugendspieler genoss er zudem einen Teil seiner Ausbildung beim AC Mailand, schaffte bei den Rossoneri aber seinen Durchbruch nicht.

Aubameyang, der vier Jahre mit Alexandre Lacazette zusammen spielte, steht seit Anfang September bei Arsenals Lokalrivale FC Chelsea unter Vertrag. Die Gunners hatte er Anfang 2022 in Richtung FC Barcelona verlassen. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel an die Stamford Bridge.

"Wenn ich einen Spieler auswählen müsste, der großen Einfluss auf meine Karriere hatte, dann wäre das sicherlich Lacazette. Er hat mir in schlechten Zeiten sehr geholfen", sagte der Angreifer gegenüber der BBC.

Aubameyang wusste früh, dass er Profi werden will

Dass er eines Tages Profi werden will, wusste Aubameyang bereits in jungen Jahren. "Damals war ich drei und kickte im Garten", erklärte der 33-Jährige und führte aus: "Nein, nein. Ich ging ich mit meinem Vater ins Stadion. Von diesem Moment an wusste ich, dass der Fußball mein Weg sein wird. Seitdem habe ich auf meine Karriere fokussiert."