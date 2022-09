Chelsea verpatzt Deal Peinlich! Warum der Transfer von Michy Batshuayi platzte

Michy Batshuayi spielt beim FC Chelsea keine Rolle und sollte am Deadline Day der Transferperiode eigentlich gehen. Alles war vereinbart, doch der Deal scheiterte in letzter Minute.

Offenbar hatten die Chelsea-Bosse am Deadline Day zu viel zu tun. Die Blues verpflichteten am Donnerstag in Pierre-Emerick Aubameyang (33, FC Barcelona) und Denis Zakaria (25, Juventus Turin) gleich zwei Hochkaräter, lösten zudem den Vertrag mit Linksverteidiger Marcos Alonso auf, der sich wohl dem FC Barcelona anschließen wird.

Wie Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht hat, gibt es mit Fenerbahce Istanbul auch bereits einen Interessenten, der den ehemaligen Dortmunder unter Vertrag nehmen will. In der Süper Lig hat Batshuayi bereits seine Visitenkarte hinterlassen. Für Besiktas Istanbul erzielte er in 42 Partien 14 Tore und lieferte fünf Vorlagen. In der Türkei sind Transfers noch bis zum 8. September möglich.

Batshuayi kostete knapp 40 Millionen Euro

Dass er weiß, wo das Tor steht, hat Batshuayi auch in der Nationalmannschaft bewiesen. In 45 Länderspielen netzte er 25-mal ein. Batshuayi war 2016 für fast 40 Millionen Euro von Olympique Marseille an die Stamford Bridge gewechselt, wurde seitdem aber fünfmal (Borussia Dortmund, Valencia, 2xCrystal Palace, Besiktas) verliehen. Sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig.