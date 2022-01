Marina Granovskaia pokert - Barca lockt : Cesar Azpilicueta peilt Karriereende bei Chelsea an – Verein spielt auf Zeit

Sportdirektorin Marina Granovskaia gilt als wichtigste Manager-Persönlichkeit im Verein. Die frühere Assistentin von Klubboss Roman Abramovich ist eine knallharte Verhandlungspartnerin. In der Vergangenheit ließ sie Vereinslegenden wie John Terry und Frank Lampard bis zum letzten Augenblick schmoren, um ihnen dann nur einen neuen Einjahres-Vertrag anzubieten.

Wie The Athletic in Erfahrung brachte, soll bei Azpilicueta die gleiche Vorgehensweise zum Erfolg führen. Diesmal könnte die Sportdirektorin den Bogen aber überspannen. Der Rechtsverteidiger wird nämlich vom FC Barcelona umworben und könnte im Sommer in seine Heimat zurückkehren, wenn ihn die Blues zu lange zappeln lassen.