Chelsea : Begehrter Jeremie Frimpong träumt vom FC Chelsea

Einigen der europäischen Topklubs wurde in der Vorwoche Interesse an Jeremie Frimpong nachgesagt. Keiner der gehandelten Vereine wäre aber wohl eine Option für den Rechtsverteidiger, den der FC Chelsea in seinen Bann gezogen hat.

Frimpong gehört auf der rechten defensiven Flanke in dieser Saison zu den Shootingstars der Bundesliga. Nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit unter dem Bayerkreuz startet der niederländische Juniorennationalspieler richtig durch und kommt auf sieben Torbeteiligungen in 24 Spielen.

In der vergangenen Woche war allerhand Topklubs Interesse an Frimpong kolportiert worden. Der 21 Jahre alte Niederländer soll sich Sport1 zufolge im Fokus des FC Bayern, von Borussia Dortmund und des FC Barcelona befinden.

Vorerst gilt die volle Konzentration aber den Aufgaben in Leverkusen. Hinzu kommt der Wunsch, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar für sein Heimatland zu spielen. "In der A-Nationalelf zu spielen, ist mein Ziel, und die WM in Katar ein großer Traum", so der ehemalige Absolvent der ManCity-Fußballschule, der noch bis 2025 an Leverkusen gebunden ist.