Beim FC Chelsea vor der Entlassung? Mauricio Pochettino mit verzweifeltem Appell

Die Talfahrt des FC Chelsea will kein Ende nehmen, an vielen Ecken wachsen die Zweifel an Mauricio Pochettino. Der Trainer appelliert derweil an die Besitzer.

"Lassen Sie mir Zeit, denn ich habe sie nach dem Spiel nicht gesehen. Sie sind enttäuscht, sie sind in den Verein gekommen und waren so begeistert, ein Projekt aufzubauen", sagte Pochettino nach der Partie über Boehly und Eghbali. "Natürlich sind sie enttäuscht, aber gleichzeitig müssen sie den Plan unterstützen."

FC Chelsea vorne historisch harmlos

Der letzte Satz klingt nicht nur nach Durchhalteparole, sondern fast schon wie ein verzweifelter Appell Pochettinos an die Klubbesitzer, ihm die nötige Zeit zu geben, um aus dem wild zusammengekauften Team eine Einheit zu formen. Ob dem Argentinier, der erst seit dieser Saison angestellt ist, ausreichend Eingewöhnung gewährt wird?

Bei Chelsea hakt es vor allem in der Offensive. Im gesamten Jahr 2023 erzielten die Blues in 13 Spielen in der Premier League kein Tor. So oft blieb Chelsea in einem einzigen Jahr in der Liga seit 1995 (14) nicht mehr ohne eigenen Treffer. Und das Jahr ist noch lange nicht vorbei.