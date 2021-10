Chelsea : Berater verrät: Romelu Lukaku träumt von Real Madrid

Romelu Lukaku wechselte im vergangenen Sommer von Inter Mailand zu Chelsea. Beim Klub seiner Träume ist der belgische Nationalstürmer damit noch nicht angekommen. Der liegt in Spanien.

An der Stamford Bridge hatte der Mittelstürmer einst mit 18 Jahren seine erste Auslandserfahrung gemacht. Eine Rolle spielte er bei den Blues aber nur bedingt. Nach zwei Leihstationen (West Brom, Everton) wechselte er 2014 fix zum FC Everton. 2017 folgte der Schritt zu den Red Devils. Jetzt ist er zurück in der Premier League.

Die Fans von Inter nehmen Lukaku den jüngsten Vereinswechsel übel. Doch Federico Pastorello beteuert, dass Chelsea für seinen Schützling etwas ganz Besonderes sei: "Es ist die Liebe seiner Kindheit." Lukaku habe immer den Wunsch gehabt, zurück nach London zu gehen: "Er hatte das in seinem Kopf und in seinem Herzen."

Lukaku trifft regelmäßig für Chelsea

Seinen Torriecher hat der wuchtige Angreifer auch im blauen Teil Londons nicht verloren. In bisher wettbewerbsübergreifend elf Partien unter Thomas Tuchel erzielte er vier Tore. Zuletzt machte der deutsche Coach aber Ermüdungserscheinungen beim teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte aus - und prompt verletzte er sich (Verstauchung).

Chelsea steht auch dank der Tore Lukakus blendend da. In der Premier League führt man die Tabelle vor dem FC Liverpool und Manchester City an, in der Champions League stehen die Blues mit sechs Punkten nach dem dritten Spieltag auf dem 2. Tabellenplatz.

Im Ligapokal sieht es ebenfalls rosig aus. Mit einem Sieg nach Elfmeterschießen gegen Southampton wurde jüngst das Viertelfinale erreicht. Dabei avancierte Kepa Arrizabalaga zum Pokalhelden.