Chelsea : Berater verrät: Sarri wollte Jorginho zu Juventus Turin holen

Jorginho war 2018 ebenso wie Maurizio Sarri vom SSC Neapel zum FC Chelsea gewechselt, nach einem Jahr musste der Coach seinen Posten in London räumen. Wenig später heuerte Sarri bei Juventus Turin an.

Der Mittelfeldregisseur hat eine herausragende Saison hinter sich. Mit Chelsea gewann er als einer der Leistungsträger die Champions League, mit der Squadra Azzurra den EM-Titel. Individuell wurde Jorginho als UEFA-Spieler des Jahres ausgezeichnet.

Gewinnt Jorginho den Ballon d'Or?

Bei der FIFA-Weltfußballerwahl und dem Ballon d'Or gilt der 29-Jährige als einer der Favoriten. Berater Santos glaubt an weiteres Edelmetall für seinen Klienten.

"Jorginho hat gute Chancen, den Ballon d'Or zu gewinnen. Normalerweise denken wir an Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, aber niemand hat in diesem Jahr so ​​viel gewonnen wie Jorginho", so der Vermittler.