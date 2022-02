Chelsea : Besiktas gibt Michy Batshuayi im Sommer wieder ab

Besiktas verfolgt offenbar keinen längerfristigen Plan mit Michy Batshuayi (28). Der türkischen Sportzeitung Fanatik zufolge hat der Istanbuler Klub ausgeschlossen, den vom FC Chelsea ausgeliehenen Stürmer über den Sommer hinaus weiterzubeschäftigen.

Demnach entsprechen Batshuayis Leistungen nicht dem, was sich die Funktionäre erhofft haben. Der Belgier kommt in 21 Spielen in der Süper Lig auf neun Tore und fünf Vorlagen. In allen anderen Wettbewerben, zum Beispiel der Champions League, blieb der Belgier ohne Torbeteiligung.