Chelsea : Big Brother: Chelsea plant Installation von Kameras in Cobham

"Der Verein versucht seine Anlagen durch die Installation von Kameras auf mehreren Plätzen zu erweitern, die es den Trainern ermöglichen, ein noch umfassenderes Feedback zu geben", sagte Planungsmitarbeiterin Nancy Stuart vor dem Gemeinderat. "Die Technologie hat in den letzten Jahren eine immer größere Rolle im Coaching bei verschiedenen Sportarten eingenommen."

Stuart verwies in ihrer Argumentation auf die Vorteile für den Verein. "Die Installation der Kameras in Cobham erlaubt es, die Trainingseinheiten aus verschiedenen Winkeln und Höhen aufzuzeichnen." Die Trainer bekämen die Bilder sofort in ihr Büro geliefert.