Bundesliga-Gerücht um Chelsea-Sturmjuwel Armando Broja

Der FC Chelsea hätte Armando Broja in der vorigen Saison dringend gebraucht, doch ein Kreuzbandriss sorgte dafür, dass der 21-Jährige lange ausfiel. Nun ist er wieder gesund, und bald nicht mehr bei den Blues?

Armando Broja: Vom FC Chelsea in die Bundesliga?

Das in der Regel gut informierte TheSecretScout schreibt, dass es Unmengen an Interessenten gibt. Broja steht unter anderem auf der Liste des AC Mailand, der AS Rom sowie verschiedenen Teilnehmern aus der Bundesliga und der Premier League.

Grundsätzlich sollen die Interessenten einen Festtransfer abwickeln wollen, sich aber auch mit einer Ausleihe plus Kaufoption begnügen. Broja verfügt an der Stamford Bridge noch über einen bis 2028 datierten Langfristvertrag.