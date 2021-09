Chelsea : Callum Hudson-Odoi: Gareth Southgate macht ihm Hoffnung auf eine Nominierung

Der Flügelstürmer wurde beim FC Chelsea ausgebildet und lief bisher nur für die Blues auf. Dennoch ist sein Name auch den deutschen Fans ein Begriff, da der FC Bayern in den letzten Jahren mehrere Versuche unternahm, um ihn an die Isar zu lotsen. Mit überschaubarem Erfolg.

In der letzten Spielzeit stand Hudson-Odoi unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel regelmäßig auf dem Rasen. Der deutsche Spielleiter ist überzeugt von den Fähigkeiten seines Schützlings. "Er besitzt großes Talent und damit auch eine große Verantwortung", so der Deutsche.