Cesc Fabregas traut dem FC Chelsea den Meistertitel zu

Fabregas kickte von 2014 bis 2019 für Chelsea und erlebte in dieser Zeit zahlreiche Höhen und Tiefen. Besonders enttäuschend verlief die Saison 2015/16, als das Team – wie momentan auch – den hohen Erwartungen nicht gerecht werden konnte.

"Vor sechs Jahren hatten wir eine wirklich schlechte Saison bei Chelsea, wir wurden Zehnter, wenn ich mich recht erinnere", schilderte Fabregas Sky Sports. "Jose Mourinho ging, (Guus) Hiddink kam und fing an, jüngere Spieler wie Ruben Loftus-Cheek und Tammy Abraham zu integrieren, um ihnen Erfahrung für die nächste Saison zu geben."

Der FC Chelsea stieg wie ein Phönix aus der Asche empor

Nach dieser Katastrophen-Saison heuerte Antonio Conte (53) an der Stamford Bridge an und brachte den Erfolg zurück an die Themse. "Wir haben neu angefangen und die Premier League gewonnen, gegen (Pep) Guardiola, gegen (Jürgen) Klopp, ich meine, es ist nicht unmöglich", verdeutlichte Fabregas.