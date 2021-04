Chelsea : Champions League: Christian Pulisic stellt Rekord von Lionel Messi ein

Chelsea jubelte am Dienstagabend trotz einer 0:1-Niederlage gegen Porto. Da das Hinspiel in Portugal mit 2:0 an die Londoner gegangen war, zog Chelsea ins Halbfinale ein.

Christian Pulisic zeigte eine starke Vorstellung, schnappte sich den UEFA Man of the Match Award. Der 22-Jährige beschäftigte die Abwehr der Gäste aus Porto so sehr, dass diese sich häufig nur durch Fouls zu wehren wusste.