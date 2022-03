Chelsea-Coach mit Top-Statistik : Champions League: Thomas Tuchel lässt Zidane hinter sich

Gestern fuhr der FC Chelsea einen schmeichelhaften 2:1-Sieg beim OSC Lille ein und rückte damit in das Viertelfinale der Champions League vor. Der Coach der Blues verbesserte seine persönliche Statistik in Europas wichtigsten Wettbewerb und zog an niemand geringerem als Zinedine Zidane vorbei.