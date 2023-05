Chelsea-Ass N'Golo Kante spricht über Zukunftspläne

Der FC Chelsea hat in den vergangenen zwölf Monaten über 600 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ausgegeben. Unter anderem kamen zwei zentrale Mittelfeldspieler: Denis Zakaria und Enzo Fernández.

N'Golo Kante, seit 2016 im Normalfall gesetzt im zentralen Mittelfeld, hat neue Konkurrenz bekommen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft Ende Juni aus. Nach einer Seuchensaison, in der Kante überwiegend verletzungsbedingt fehlte, könnte es zur Trennung kommen.

Barça und Arsenal an Kante-Wechsel interessiert

Der FC Barcelona und der FC Arsenal zeigen seit Monaten Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2018. Doch Kante will offenbar an der Stamford Bridge bleiben. " Ja, sicher", antwortet er bei Football Daily auf die Frage, ob er Teil des neuen Chelsea sein wolle. "Es ist ein spannendes Projekt."