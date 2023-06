Chelsea-Aus: Wer das Rennen um Ex-BVB-Ass Christian Pulisic anführt

Zwischen dem FC Chelsea und Christian Pulisic (24) stehen die Zeichen auf Abschied. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund sah im Starensemble der Blues zuletzt kein Land mehr. Ein Wechsel in die Serie A könnte seiner stockenden Karriere derweil wieder neuen Auftrieb geben.

Juventus Turin zeigt reges Interesse an Pulisic und soll laut dem US-amerikanischen TV-Sender ESPN die Nase vorn im Werben um den früheren BVB-Star haben. In Piemont könnte der Rechtsaußen in die Fußstapfen von Angel Di Maria (35) treten, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Pulisics Kontrakt besitzt in London hingegen noch bis 2024 Gültigkeit. Chelsea ließe den Offensivspieler aber schon in diesem Sommer ziehen. Gehandelt wird eine Ablösesumme in Höhe von knapp 25 Millionen Euro.

Die Londoner haben seit dem Sommer 2022 über 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und sind nun in Bezug auf das Financial Fairplay darauf angewiesen, einige Profis zu verkaufen. Trotz dieser Dringlichkeit ist jedoch nicht zu erwarten, dass Chelsea bei Pulisic zu Eingeständnissen bereit ist.