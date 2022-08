Premier League Chelsea bei Anthony Gordon und Wilfried Zaha ohne Chance

Der FC Chelsea wird sich auf der Zielgeraden des Sommertransfermarkts weder Anthony Gordon noch Wilfried Zaha in den Kader holen. Die beiden Stürmer waren zuletzt mit einem Wechsel an die Stamford Bridge verbunden worden.

FC Chelsea noch untätig bei Wilfried Zaha

"Es ist nichts von einem anderen Verein gekommen", sagte Vieira. "Wir befinden uns in einer Phase, in der viele Dinge in der Zeitung stehen. In Bezug auf Wilfried ist da nichts Wahres dran." Und auch Zaha ließ keine Anzeichen erkennen, dass er Crystal Palace verlassen möchte.

"Das Verhältnis mit dem Klub ist sehr gut, jeder versteht mich. Es ist anders. Es ist schwer zu erklären, aber es fühlt sich hier wie eine Familie an", hob Zaha bei BT Sport heraus, wie wohl er sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber fühlt.

Welche Deals der FC Chelsea bis zum Deadline Day einfädeln wird, bleibt offen. Die Verhandlungen mit dem FC Barcelona und Pierre-Emerick Aubameyang laufen, Thomas Tuchel will seinen Ex-Schützling unbedingt holen.