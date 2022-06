Auch Timo Werner angeboten Matthijs de Ligt: Chelsea bietet Juve Christian Pulisic und Cash

Matthijs de Ligt steht beim FC Chelsea und Manchester United auf dem Einkaufszettel. Bei den Red Devils würde der niederländische Nationalspieler mit seinem ehemaligen Ajax-Förderer Erik ten Hag zusammenarbeiten, Chelsea benötigt aber dringender Spezialisten für die Defensivabteilung

In Andreas Christensen und Antonio Rüdiger verlassen zum Monatsende zwei hochkarätige Innenverteidiger die Stamford Bridge. De Ligt besitzt eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Juventus Turin. Bei 100 Mio. soll Juve verkaufsbereit sein.

Chelsea hoffte offenbar, die Ablösesumme deutlich senken zu können, indem man den Bianconeri einen Spieler zum Tausch anbietet. Laut Tuttosport traf in Turin ein Angebot über 40 Millionen Euro Ablöse ein. Plus die Transferrechte an Christian Pulisic. Alternativ stehe auch Timo Werner zum Tausch, heißt es. Juventus lehnte den Vorschlag aber ab.