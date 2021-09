Chelsea : Chelsea-Eigentümer Abramowitsch wollte eigentlich den FC Arsenal kaufen

Wie zwei Wallstreet-Journalisten in ihrem Buch "The Club" berichten, wollte der Oligarch damals nämlich eigentlich den FC Arsenal übernehmen. Schweizer Banker rieten Abramowitsch allerdings von seinem Vorhaben ab, weil die Gunners seinerzeit angeblich nicht zum Verkauf standen, was aber nicht der Wahrheit entsprach.

Abramowitsch traute jedoch seinen Kontakten und kaufte entgegen seines ursprünglichen Vorhabens den FC Chelsea für knapp 210 Millionen Euro.