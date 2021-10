James Beadle von Charlton Athletic : Chelsea fasst zukünftigen Nachfolger für Edouard Mendy ins Auge

Die Nachwuchshoffnung besitzt nämlich nur einen Amateurvertrag, was ihn zu einem sehr günstigen Transferkandidaten macht. Charlton möchte sich allerdings nicht mit weniger als 470.000 Euro Ablöse zufriedengeben. Weiterhin sollen noch Bonuszahlungen hinzukommen, die den Deal veredeln. Für die Blues wäre das immer noch ein sehr attraktives Geschäft.

Die Blues lassen den 17-Jährigen Torhüter schon seit Längerem beobachten. Wie die Sun berichtet, soll Beadle im Sommer nach London wechseln, um peu à peu als Nachfolger von Stammkeeper Edouard Mendy aufgebaut zu werden. Chelsea könnte in den Verhandlungen von Beadles aktuellem Kontrakt profitieren.

Mit Hilfe von Mickey Mouse: So zerstörte Mourinho mit Chelsea Liverpools Titelträume

Der Senegalese hielt seinen Kasten in den letzten Ligaspielen beim 1:0-Erfolg über den FC Brentford und dem 7:0 über Norwich abermals sauber, was ihm unter anderem ein Extra-Lob von Teamkollege Antonio Rüdiger einbrachte. Den Paraden des 29-Jährigen ist es auch zu verdanken, dass Chelsea in der letzten Saison die Champions League gewann.