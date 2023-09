Chelsea findet neuen Trikotsponsor – Blues vor Abschluss von Millionen-Deal

Wer in den vergangenen Wochen Spiele des FC Chelsea geschaut hat, dem ist vermutlich die noch blanke Brust auf dem Trikot von Raheem Sterling und Co. aufgefallen.

Der Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen "Three" lief nach der vergangenen Saison aus, sodass sich die Blues um einen neuen Trikotsponsor bemühen mussten. Dabei sind Klub-Chef Todd Boehly und Co. nun scheinbar fündig geworden. So berichtet der englische "Telegraph", dass man sich mit dem Technologieunternehmen "Infinite Athlete" geeinigt.

Sponsorendeal bringt Chelsea wohl 40 Millionen Euro

Zudem habe man mittlerweile die Genehmigung der Liga erhalten, sodass dem Deal, der dem Klub dem Bericht zufolge rund 40 Millionen Euro in die Kassen spülen soll, nichts mehr im Weg steht.