Chelsea-Flucht? US-Klub verhandelt mit Pierre-Emerick Aubameyang

Die Daily Mail hatte berichtet, dass sich Atletico Madrid, der AC Mailand und Ex-Klub FC Barcelona mit Blick auf den Sommer bereits beim Stürmer gemeldet haben. Aubameyang soll ungemein enttäuscht über seine Ausbootung sein, immerhin kam er in allen sechs Gruppenspielen zum Einsatz.

Grund hierfür war die Nichtmeldung für die Champions League. Chelsea hat Aubameyang aus dem Kader für die Königsklasse gestrichen, in der am Mittwoch (21 Uhr) kommender Woche das Hinspiel im Achtelfinale bei Borussia Dortmund angesetzt ist.

Um seine Enttäuschung zu verdauen, hatte sich Aubameyang am Wochenende aus dem Staub gemacht. Beim 0:0 gegen den FC Fulham am Freitagabend war Aubameyang angeblich schon nicht mehr in London. Stattdessen unternahm er einen Trip nach Mailand, der noch Konsequenzen haben dürfte.

Verwendete Quellen: Relevo/Daily Mail