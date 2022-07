Premier League Chelsea holt jungen Keeper - Kepa vor dem Abflug

Transfer-Experte Fabrizio Romano brachte in Erfahrung, dass Slonina heute (31. Juli) zum Medizincheck bei Chelsea erwartet wurde. Chicago Fire habe demnach das Angebot der Blues in Höhe von 15 Mio. Euro akzeptiert. Dem anstehenden Wechsel gingen monatelange und zähe Verhandlungen voraus.

Die SSC Neapel will diesen Umstand in diesem Sommer ändern. Die Italiener haben sich mit Chelsea auf eine Leihe geeinigt. Die Blues würden sogar 75 Prozent von Kepas Gehalt übernehmen. Einziger verbliebener Streitpunkt ist die Leihgebühr, die in den kommenden Tagen aber noch festgelegt werden soll.