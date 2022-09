FC Chelsea Kleiner Bruder: Didier Drogba feiert Aubameyang-Wechsel

Am Deadline Day gelang Pierre-Emerick Aubameyang (33) in letzter Sekunde noch der Wechsel zum FC Chelsea. Ein ehemaliger Publikumsliebling der Blues ließ seiner Freude über den gelungenen Deal auf Social Media freien Lauf.

"Endlich!!!!!", schrieb Didier Drogba (44) unter einen Post Aubameyangs, in dem dieser in einem Chelsea-Trikot seinen Transfer bekannt gab. Die beiden Angreifer verbindet eine enge Freundschaft, was sich alleine daran ableitet lässt, dass Drogba den ehemaligen Dortmunder einst als "kleinen Bruder" betitelte.

Drogba spielte insgesamt neun Jahre für Chelsea und holte mit den Londonern unter anderem einen Champions-League- und fünf Meistertitel. Jetzt soll Aubameyang in seine Fußstapfen treten, wie es wohl schon länger geplant war. "Erinnere dich an die Zeit, als wir vor Jahren darüber gesprochen haben. Glücklich für dich, Bruder", so Drogba.