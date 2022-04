"Chelsea ist mit Thomas Tuchel gesegnet" - Cesc Fabregas hofft auf Verbleib des Deutschen

"Was auch immer passiert. Chelsea ist mit Thomas Tuchel gesegnet", hielt der Spanier, der sechs Jahre an der Stamford Bridge kickte, auf Twitter fest. "Was für ein Manager."

Unter ihrem jetzigen Coach holten die Londoner im letzten Jahr den Henkelpott. In dieser Saison könnte höchstens noch der FA Cup gewonnen werden. Im Halbfinale müssten Kai Havertz und Co. dafür am Sonntag aber zunächst Crystal Palace schlagen.