25 Millionen: Chelsea kommt Barça bei Brasilien-Talent zuvor

Laut dem brasilianischen Kanal Band hat der FC Chelsea die Verpflichtung von Mittelfeld-Juwel Gabriel Moscardo unter Dach und Fach gebracht. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen soll auch der Grund gewesen sein, weshalb Moscardo bei der 1:5-Heimniederlage von Corinthians gegen Bahia nicht zum Einsatz kam.

Deco gilt als Fan von Moscardo

Bei Corinthians steht Moscardo trotz seines jungen Alters normalerweise bereits regelmäßig in der Startelf. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet soll auch der FC Barcelona angeführt vom portugiesischen Sportdirektor Deco (46) großes Interesse an Moscardo gehabt haben, um das defensive Mittelfeld zu verstärken.

Chelsea-Kaufrausch geht nahtlos weiter

Jetzt sind die Blues dem amtierenden spanischen Meister mit einem Angebot, dass wohl die 25 Millionen überschreiten soll, wohl zuvorgekommen. Beim FC Chelsea geht der Kaufrausch also offenbar weiter.

Die Londoner kleben wie schon in der vergangenen Spielzeit auch in dieser Saison bislang wieder im Niemandsland der Premier League fest und haben trotz Ausgaben in diesem Sommer in Höhe von circa 460 Millionen Euro bereits zwölf Punkte Rückstand auf einen Champions League-Platz.

Mauricio Pochettino muss sich aktuell übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge aber noch keine akuten Sorgen um eine Entlassung machen. Mit Gabriel Moscardo könnte der argentinische Trainer bald eine neue Fachkraft für das zentrale Mittelfeld bekommen.

