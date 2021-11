Chelsea : Chelsea-Legende rügt Timo Werner: "Er verpasst immer wieder große Chancen"

"Schlecht mit dem Ball und ohne den Ball", bilanzierte Jimmy Floyd Hasselbaink Werners Leistung nach der Partie bei Sky Sports. "Er verpasst immer wieder große Chancen, gute Gelegenheiten. Wenn es 0:0, 1:0 oder 1:1 steht, muss er diese nutzen."

Für den Niederländer, der von 2000 bis 2004 70 Treffer in 136 Ligaspielen für die Blues erzielte, zeigt Werner zu wenig Mittelstürmer-Qualitäten. "Am Ende des Tages bist du ein Neuner, du wirst nach den Möglichkeiten beurteilt, die du bekommst und was du aus ihnen machst." An Chancen mangelte es Werner abermals nicht.