Vertrag läuft 2022 aus : Andreas Christensen: Stillstand im Vertragspoker mit dem FC Chelsea

In der Premier League grüßt der FC Chelsea seit nunmehr vier Spieltagen von der Tabellenspitze. Die starke Defensive um Andreas Christensen gilt als größter Erfolgsfaktor. Der Däne könnte im nächsten Jahr jedoch für ein anderes Team spielen.

Christensens Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Sein Klub ist angeblich sehr an der Ausarbeitung eines neuen Kontrakts interessiert, trat allerdings seit zwei Monaten nicht mehr an den Innenverteidiger heran, um über die gemeinsame Zukunft zu verhandeln, was den Dänen nicht beunruhigt.

"Ich fühle mich wertgeschätzt, ich bin glücklich, aber ich komme nicht in die Vertragsverhandlungen", erklärte er im Gespräch mit BT Sports. "Ich bin immer noch happy und genieße es, Fußball zu spielen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."