Belgier bald in der Serie A? : Chelsea-Pechvogel Charly Musonda: Spielt er bald für Jose Mourinho und die Roma?

Wie die Tageszeitung Daily Mail mit Verweis auf das Onlineportal Goal berichtet, zeigt der AS Rom Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Neben Mourinhos Klub soll auch Ligarivale Hellas Verona an Musonda dran sein.

Chelsea-Zeit endet im Sommer nach zehn Jahren

Musonda kämpfte sich zurück auf den Platz, er kam aber nach seiner Genesung nur noch für die zweite Mannschaft des FC Chelsea zum Einsatz. Eine Ausleihe kam in der laufenden Saison nicht infrage.

Sein Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Musonda, der bereits über Erfahrung in der Primera Division (Leihe an Betis Sevilla 2016/2017) verfügt, wird die Stamford Bridge in drei Monaten verlassen.