Chelsea : Tausch-Deal plus Cash: Chelsea plötzlich mit den besten Karten im Poker um Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi wird schon seit einigen Wochen mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Bisher galt PSG als wahrscheinlichster Abnehmer für den Flügelspieler. Der FC Chelsea könnte allerdings an den Franzosen vorbeiziehen, weil Inter Mailand ein Auge auf zwei Spieler der Blues geworfen hat.

Laut Sky Italia will der italienische Meister zum einen Emerson Palmieri als Ersatz für Hakimi verpflichten. Sie planen eine Ausleihe, während Chelsea den Spieler lieber gleich verkaufen möchte.

Andreas Christensen ist der andere Spieler in den Reihen der Londoner, der von Inter begehrt wird. Der dänische Innenverteidiger stand unter Thomas Tuchel zuletzt nicht mehr in der Startelf und würde somit kein großes Loch in die Kaderplanung reißen.

Bei der Ablösesumme für Hakimi liegen die Vorstellungen der beiden Vereine derzeit noch zu weit auseinander. Inter Mailand soll ca. 80 Millionen Euro für den Marokkaner verlangen, was den Blues doch etwas zu hoch gegriffen erscheint.