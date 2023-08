Chelsea-Rückkehr: Eden Hazard an der Stamford Bridge gesichtet

Verzichtet Eden Hazard auf ein MLS-Abenteuer mit Lionel Messi?

Nach seinem Abschied aus England sank Hazards Stern jedoch rasant. 2019 wechselte er für ca. 130 Millionen Euro zu Real Madrid. Bei den Königlichen knüpfte der Stürmer in den kommenden vier Jahren – auch aufgrund diverser Verletzungen – nie an seine starken Chelsea-Auftritte an und versank zunehmend in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit.

Aus diesem Grund hat Hazard aktuell sicherlich Probleme damit, einen renommierten Arbeitgeber zu finden. Dabei erhielt der vereinslose Profi in der jüngeren Vergangenheit angeblich eine lukrative Offerte aus der Major League Soccer (MLS).

Berichten zufolge wollte ihn Inter Miami verpflichten. Dort könnte Hazard inzwischen unter anderem mit Lionel Messi (36) zusammenspielen, den es im Sommer von Paris Saint-Germain in die USA zog. Laut der Plattform Voetbalkrant lehnte es Hazard aber ab, in die MLS zu wechseln.

Eden Hazard: Dienste nicht gefragt

Womöglich bedauert Eden Hazard die Absage an den us-amerikanischen Verein mittlerweile. Aktuell liegt dem Belgier laut der Sporttageszeitung Marca lediglich eine Offerte vor: vom belgischen Zweitligisten KVC Wasterlo.

