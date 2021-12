Remis gegen Zenit : Deutliche Worte! Thomas Tuchel beklagt Selbstgefälligkeit der Chelsea-Stars

Sein Team startete gegen Zenit erneut sehr stark und ließ dann ebenso stark wieder nach. "Ich denke, dass wir sehr gute erste 15 Minuten hatten und dann hörten wir mit den Dingen auf, die wir in den ersten 15 Minuten gemacht haben", bilanzierte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Diese Veränderung im Spiel rührt für den Übungsleiter vom übersteigerten Selbstbewusstsein her. "In dem Gefühl, und das ist meine Meinung, dass es in Ordnung ist, was wir tun, dass wir in Führung liegen, dass wir das bessere Team sind, aber wir vergessen, warum wir das bessere Team sind: Wegen des Investments, weil das Level der Konzentration, das Level der physischen Investition hoch genug war, um das bessere Team zu sein."