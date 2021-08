Chelsea : Chelsea verleiht Armando Broja an Southampton

Der FC Chelsea gibt Youngster Armando Broja (19) innerhalb der Premier League an den FC Southampton ab. Der Youngster heuert bis zum Saisonende auf Leihbasis bei den Saints an.

Der albanische Nationalspieler (sechs Einsätze) war in der vergangenen Spielzeit an Vitesse Arnheim in die Eredivisie verliehen und zeigte mit zehn Toren in 30 Ligapartien sein großes Talent.

Nun soll Armando Broja den nächsten Schritt machen und in der Premier League Spielpraxis sammeln. Die Chelsea-Bosse trauen dem Angreifer viel zu, vor der Leihe wurde sein Vertrag an der Stamford Bridge bis 2026 verlängert.