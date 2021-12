Chelsea : Chelsea-Wechsel vom Tisch? Fenerbahce dementiert Gerüchte über Attila Szalai

Fenerbahce weist die zuletzt kursierenden Berichte über einen nahezu komplettierten Wechsel von Attila Szalai zum FC Chelsea offiziell zurück.

"Die Behauptungen über den Transfer unseres Spielers Attila Szalai, die in den letzten Tagen in der ausländischen Presse und in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, entsprechen nicht der Wahrheit", heißt es in einem Statement. Fenerbahce habe bisher keine Transferverhandlungen geführt.