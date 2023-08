Chelsea weiter im Kaufrausch: Zwei Barça-Stars im Visier

Mauricio Pochettino will Chelsea weiter verstärken - Foto: / Getty Images

Zum einen wäre da Emile Smith Rowe (23) vom Stadtkonkurrenten FC Arsenal. Als weitere Kandidaten werden Raphinha (26) und Ferran Torres (23), beide an den FC Barcelona gebunden, gehandelt. Das Interesse an dem Trio sei allerdings noch nicht weit fortgeschritten, heißt es.

Raphinha und Ferran Torres sind Barça-Wechselkandidaten

Smith Rowe blickt auf eine Saison voller Verletzungen zurück und kam seit dem Start in die neue Spielzeit in der Premier League noch nicht zum Einsatz. Raphinha und Torres haben immer einen Markt und werden allein aufgrund von Barças finanziellen Schwierigkeiten als Abgangskandidaten gehandelt.

Dass die Blues in den letzten Zügen des Transfermarkts noch mal ihr Portemonnaie öffnen, ist zu erwarten. Immerhin hat Chelsea allein in diesem Sommer bereits über 400 Millionen Euro ausgegeben und seit dem Amtsantritt von Todd Boehly im Mai 2022 gar über eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert.

Verwendete Quellen

Daily Mail