Chelsea will ausmisten – sogar ein 65-Millionen-Neuzugang steht auf der Abschussliste

Das berichtet zumindest die englische Boulevardzeitung The Sun. Demnach steht Cucurella auf der sieben Namen umfassenden Abschussliste des Champions-League-Siegers von 2021. Auch Kalidou Koulibaly (31), der ebenfalls im vergangenen Sommer neu an die Stamford Bridge kam, soll dem Vernehmen nach wieder abgegeben werden.

Für Cucurella und Koulibaly zahlte Chelsea insgesamt knapp 103 Millionen Euro Ablöse an Brighton und Neapel. Nun sollen sie offenbar für Einnahmen auf dem Transfermarkt sorgen, nachdem die Blues in der Winter-Transferperiode mehr als 300 Millionen Euro in neue Spieler investiert haben.

Weitere Stars, die laut The Sun Geld in die Vereinskasse spülen sollen: Keeper Edouard Mendy (30), die Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek (27), N’Golo Kante (31) und Conor Gallagher (22) sowie Flügelstürmer Hakim Ziyech (29), dessen angestrebter Transfer zu Paris Saint-Germain am Deadline Day der Transferperiode offenbar aufgrund eines Fehlers auf der Chelsea-Geschäftsstelle scheiterte.