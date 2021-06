Chelsea : Chelsea will Kohle machen: 11 Spieler sollen verkauft werden

Der Champions League-Sieg steckt den meisten Akteuren noch in den Knochen, da arbeiten die Verantwortlichen des FC Chelsea bereits am Kader für die nächste Saison. Trotz des Erfolges auf der internationalen Bühne soll es im kommenden Jahr auch noch die englische Meisterschaft sein. Für dieses Ziel sollen neue Stürmer an Land gezogen werden. Rentable Spielerverkäufe müssen für das nötige Budget sorgen.