Premier League Chelsea will Real Madrid und Barça Supertalent Endrick streitig machen

Der FC Chelsea wirft im Poker um Endrick offenbar seinen Hut in den Ring. Laut dem Journalisten Jorge Nicola haben die Blues ernsthaftes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem erst 16-Jährigen und jüngst in Sao Paulo mit Endricks Vertretern und seinem engsten Umfeld ein Treffen abgehalten.

Endrick soll durchaus angetan sein von der Offerte aus dem Westen Londons, über deren Wertigkeit nichts bekannt wird. Endrick hatte erst vor Kurzem seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der ihn zunächst bis 2025 an Palmeiras bindet.