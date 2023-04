Mykhaylo Mudryk: Chelseas 100-Millionen-Mann holt sich zusätzlichen Support

Mykhaylo Mudryk (22) hat beim FC Chelsea bislang mit immensen Anpassungsproblemen zu kämpfen. Der Ukrainer wird offenbar so sehr vom Heimweh geplagt, dass er seine Familie nun nach London beordert.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, fand Mudryk noch keinen Anschluss in seiner neuen Heimat, weshalb er sich sehr einsam fühlt. Der Fußballer will deshalb, dass seine Eltern zu ihm ziehen.

Die Chelsea-Bosse hälfen beim Umzug sicherlich tatkräftig mit, wenn der Neuzugang dann endlich sein volles Potenzial ausschöpfen würde. Mudryk kostete die Blues im Winter bis zu 100 Millionen Euro. Eine Ablöse, die in keiner Relation zur bisherigen Leistung des Linksaußen steht.

Mykhailo Mudryk: Vom Nobel-Transfer zum Bankwärmer

Der Offensivspieler überzeugte zunächst bei seinem Debüt im Januar gegen den FC Liverpool (0:0), als er 35 Minuten ran durfte. Danach stand Mudryk dreimal in Folge in der Startelf des FC Chelsea.