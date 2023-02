100-Mio-Stürmer Mykhaylo Mudryk attackiert Chelsea-Teamkollege

"Die Fans haben natürlich ein Recht auf ihre Meinung, sie wollen nur, dass das Team gut abschneidet und wie ich in der vorherigen Pressekonferenz sagte, glaube ich nicht, dass Marc in seinem absolut besten Moment ist", berichtete der Trainer nach dem Match.

Auf Instagram postete ein User nach dem Match ein Meme, das Cucurella zeigt, wie er Mudryk ignoriert, während er allen anderen Spielern seines Teams zulächelt. Pikant: Mudryk likte diesen Post, was den internen Konflikt sicherlich weiter befeuert, auch wenn der Ukrainer seinen Like später zurückgezogen hat.

Potter hält die Kritik an seinem Linksverteidiger somit durchaus für berechtigt. "Aber gleichzeitig war er Teil eines Teams, das in Anfield und gegen Fulham ohne Gegentor blieb", verteidigte der Brite seinen Profi letztlich doch.

Der FC Chelsea gibt zurzeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ein schlechtes Bild ab. Aus dieser kollektiven Formkrise resultieren ein enttäuschender neunter Platz in der Premier League und das Aus in den nationalen Pokalwettbewerben.

Im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund können Mykhaylo Mudryk und Co. Wiedergutmachung betreiben. Am Mittwoch, 15. Februar, steht zunächst das Auswärtsspiel im Signal Iduna Park an. Das Rückspiel an der Stamford Bridge steigt am 7. März.