Chelsea : Federico Chiesa unerreichbar: Chelsea nimmt anderen Italiener ins Visier

Die EURO 2020 brachte Italien als Europameister hervor und viele der italienischen Spieler auf die Zettel der europäischen Spitzenklubs. Der FC Chelsea war eigentlich an Federico Chiesa interessiert. Nun liegt das Augenmerk aber auf Landsmann Domenico Berardi.

Der italienische Journalist Alfredo Pedulla berichtet nun, dass der FC Chelsea sich stattdessen um Domenico Berardi von US Sassuolo bemüht.

Eine Kaufpflicht ist an zahlreiche Bedingungen geknüpft. Die Londoner müssten sich also mit zwei Vereinen und einem Spieler auf einen Deal einigen. Dabei würden große Mühen kleinen Erfolgsaussichten gegenüber stehen.

So reagierte PSG-Manager Leonardo auf den Champions-League-Titel von Thomas Tuchel

Berardi hat beim Klub aus Norditalien tiefe Wurzeln geschlagen. Mit 18 rückte er in den Profikader auf und feierte mit seinem Team gleich in der ersten Saison den Aufstieg in die Serie A. Mit seinen elf Saisontoren trug er maßgeblich zum Erfolg bei.

Auch in der Folgezeit traf er fast durchgehend zweistellig, was größeren Vereinen nicht verborgen blieb. Doch trotz Anfragen von Spitzenmannschaften wie Juventus Turin hielt Berardi Sassuolo die Treue. Ob der Kapitän sein Team in diesem Sommer verlässt, werden die nächsten Wochen zeigen.